¡Rey del FIFA 20! La eLiga oficial de México tiene goleador chileno

A caballo regalado no se le mira el colmillo, dice el refrán. Y en el caso del fútbol suspendido por la emergencia sanitaria mundial, cada golcito por inocente que sea nos da para celebrar como si fuera la final de un Mundial.

En ese contexto, un chileno es el que más hace gritar a los fanáticos mexicanos, que tal como en nuestro país vibran con la eLiga MX, un torneo que se desarrolla entre los jugadores de todos los equipos sobre la plataforma del videojuego FIFA 20.

Así no más. El goleador de este certamen online es nada menos que el delantero chileno Víctor Dávila, de los registros del Pachuca, que se ha abrazado en cinco oportunidades en las tres fechas que lleva el torneo y encabeza la tabla de goleo virtual.

El hombre formado en Huachipato anotó cuatro goles bajo el comando de Kevin Álvarez en la victoria aplastante de Pachuca sobre Guadalajara (7-1) y el único descuento tuzo en la derrota 2-1 ante Pumas, con el control de Cristian Souza.

Dávila aparece solo en el primer lugar de la clasificación donde se destaca otro ex Huachipato, Carlos González (dos goles), el ex O'Higgins Maximiliano Salas (2), el ex Curicó Mauro Quiroga (2) y los chilenos Jorge Valdivia (1) y Eduardo Vargas (1).

+ Los cinco goles de Víctor Dávila