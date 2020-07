Rebirth y Kaos animan el clásico chileno de Liga de Honor Entel en la fecha 14

El clásico chileno de League of Legends se vivirá en la fecha 14 de la Liga de Honor Entel cuando Renirth eSports se enfrente a Kaos Latin Gamers. El duelo será el cuarto de la jornada y promete sacar chispas, ya que ambos equipos pelean por la punta de la tabla de posiciones del Torneo de Clausura.

Los duelos son: Dark Horse vs. Azules eSports, Santiago Wanderers eSports vs. Furious Gaming, Liga del Mal vs. Odín Gaming, KLG vs. Rebirth eSports y Católica eSports vs. FroztFire Team.

Cabe recordar que en la jornada del lunes, Santiago Wanderers eSports venció a Azules eSports y Kaos Latin Gamers superó a la motivada UC. La tabla de posiciones la lidera Rebirth eSports con una marca de 12-1 y KLG está en el segundo escalón con un 11-2, por lo que con una victoria podría alcanzar la cima.

Puedes seguir toda la fecha 14 de la Liga de Honor Entel de League of Legends desde las 18:00 horas por el Facebook de RedGol, donde tendremos un streaming en vivo en colaboración con LVP.