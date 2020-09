PlayStation 5 costará $649.990 en su edición normal y $499.990 en su versión digital

Terminó la espera, PlayStation 5 reveló finalmente su fecha de lanzamiento y el valor en moneda chilena. Así es, porque la PS5 costará $649.990 en la versión normal y $499.990 en la versión digital con preventa a partir del 18 de septiembre y con llegada al país desde el 19 de noviembre.

Eso no es todo, ya que Sony también hizo oficial los valores de los accesorios de la consola. El control DualSense tiene un precio referencial de $65.990, la cámara HD de $55.990, auriculares inalámbricos Pulse 3D a $99.990, el media remote a $29.990 y el cargador de DualSense a $29.990.

DualSense a un valor de $65.990

Cámara HD a un precio de $55.990

PlayStation 5 tendrá un precio superior a Xbox Series X y Xbox Series S. La versión más cara de la consola de Microsoft tiene un valor de $529.990 y la consola más económica tiene un precio de $319.990, por lo que podrías adquirir dos Xbox Series S por el precio de una PS5 edición estándar.

De todos modos, cabe mencionar que PS5 contará en exclusiva con PlayStation Plus Collection, una membresía que te dará acceso a una librería de juegos emblemáticos como Last of Us Remastered, God of War IV, Detroit: Become Human y The Last Guardian, entre otros.

Cargador de DualSense a $29.990

Pulse 3D a $99.990

La entrega de las preventas se hará a partir del 19 de noviembre, pero también dependerá de cada tienda donde adquieras la consola. El 18 de septiembre podrás asegurar tu PlayStation 5 en la compra anticipada que Sony liberará en Chile.