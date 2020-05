Las superestrellas de WWE llegan a The King Of Fighters All Stars en un crossover épico

Las superestrellas de WWE llegan a The King Of Fighters All Stars para un crossover inédito y que ya se puede disfrutar en el videojeugo de peleas. Figuras como The Rock, John Cena, Undertaker, Becky Lynch, Seth Rollins y Kofi Kingston podrán ser elegidas por los fanáticos.

"WWE y THE King of Fighters han entretenido a la gente de todo el mundo durante décadas, por lo que esto es algo realmente especial para nosotros y los jugadores", expresó Shin Hwa Cho, productor ejecutivo de Netmarble.

Y agregó que "trabajamos en estrecha colaboración con la WWE para ofrecer una experiencia auténtica, aportando a nuestro juego la imagen y los movimientos de cada superestrella". Sabemos que a nuestros jugadores les va a encantar la experiencia".

Eso no es todo, ya que hasta el 3 de junio podrás descargar gratuitamente versiones diferentes de The Rock y Kofi Kingston. Además, puedes obtener a los luchadores cumpliendo ciertas misiones o cumpliendo objetivos.

THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR se puede descargar en Google Play y en la App Store en más de 175 países y tiene soporte para los idiomas inglés, taiwanés, indonesio, tailandés, español, italiano, francés, portugués, ruso y alemán