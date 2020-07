La terrible experiencia de una mamá al ver que su hijo gastó 20 mil dólares en Twitch: "Lloré y sentí que me desmayaba"

En este periodo de cuarentena las transmisiones gamers han tenido un alza considerable en las distintas plataformas como Twitch, Facebook Gaming, Mixer, entre tantas otras.

Para los que no saben, los streamers pueden tener una opción de recibir donaciones por parte de los espectadores, generando así un ingreso extra por jugar en vivo y en directo a un videojuego.

Un problema que es habitual en este mundo son las donaciones de menores de edad, quienes ocupan las tarjetas de sus padres para darle dinero a sus streamers favoritos.

Según publicó el medio Dot Sports, el usuario reddit terrikgm en Twitch, gastó 20 mil dólares en en dos semanas entre suscripciones, donaciones y bits, una especie de moneda de la plataforma.

El medio mencionado se comunicó con la mamá de este pequeño, quien no podía creerlo al momento de ver la notificación bancaria. “Cuando vi que los saldos bancarios casi se habían ido, mis labios comenzaron a estremecerse y tuve que bajar la cabeza para no desmayarme. Lloré al principio. No creía que él pudiera haber hecho esto”, expresó.

La misma mamá dio a conocer el caso para tratar de comunicarse con la gente de Twitch, quienes aún no responden. Sin embargo, los mismos streamers que recibiero gigantescas donaciones han colaborado en devolver el dinero.

“Trabajo muchas horas y no he prestado la suficiente atención a lo que él estaba haciendo en línea. Su conocimiento de Internet ha absolutamente superado el mío… Mi enfoque ahora es tratar de descubrir por qué lo hizo para asegurarme de que éste es el único gran error que cometa en su vida”, sentenció la mamá.

Si pasamos los dólares a pesos chilenos, estaríamos hablando de la suma de 15.718.000. ¿Qué harías si te pasa?