Juegos gratis de enero del 2021 en Xbox con Games With Gold

El 2021 comienza en grande para Xbox, ya que tendrá cuatro tremendos juegos gratis con Games With Gold. Los miembros de Xbox Live Gold y Game Pass Ultimate obtendrán Little Nightmares, Dead Rising, The King of Fighters XIII y Breakdown.

Los cuatro videojuegos estarán disponibles para Xbox Series X|S, Xbox One y Xbox 360, esto debido a la retrocompatibilidad que ofrecen las consolas de Microsoft. Little Nightmares será el único que estará disponible todo el mes, mientras que los otros sólo podrán ser descargado en 15 días.

FECHA DE SALIDA DE LOS JUEGOS GRATUITOS:

-Little Nightmares: disponible durante todo el mes (Xbox One)

-Dead Rising: del 16 de enero al 15 de febrero (Xbox One)

-The King of Fighters XIII: del 1 de enero al 15 de enero (Xbox 360)

-Breakdown: del 16 de enero al 31 de enero (Xbox)

Para descargar los títulos sólo debes ingresar a la tienda de Xbox o en la sección de Games With Gold que hay en el menú de las consolas. Luego seleccionas el juego que quieres y le das a comprar (saldrá 0 pesos). Además, puedes hacer lo mismo desde la aplicación de Xbox para dejar en fila la descarga.