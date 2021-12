Quedan pocas horas para que se celebre la Navidad y Steam no quiso quedarse atrás y le brindó un gran regalo a los gamers. Esto porque la plataforma de Valve habilitó una nueva tanda de ofertas de diferentes juegos, siendo denominadas como las Rebajas de Invierno, y que estarán disponibles hasta los primeros días de 2022. Cabe destacar que estas ofertas solo son válidas para PC.

Estas ofertas presentan una gran variedad de descuentos, uno de ellos es el Dragon Ball FighterZ, juego de peleas de la mítica serie de anime que cuenta con uno de los descuentos más altos, hablamos de un 85%. También está con rebaja el It Takes Two, aventura cooperativa ganadora del juego del año en The Game Awards 2021.

A continuación algunos descuentos con su precio final:

FIFA 22: $17.560 (60%)

It Takes Two: $15.950 (50%)

Deathloop: $22.725 (50 %)

Red Dead Redemption 2: $19.995 (50%)

Dragon Ball FighterZ: $5.625 (85%)

Far Cry 5: $7.980 (80%)

Sekiro: Shadows Die Twice: $22.450 (50%)

¿Hasta cuándo estarán disponibles las ofertas de Steam?

Las ofertas comenzaron oficialmente durante el 22 de diciembre y estarán disponibles hasta el 5 de enero de 2022.

Puedes visitar la totalidad de las ofertas de Steam pinchando aquí