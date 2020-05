EN VIVO: Sigue el State of Play de The Last of Us Part II

Este miércoles Sony hará una transmisión especial en sus canales dedicados a PlayStation de “State of Play”, una serie de eventos de la empresa nipona dedicados a mostrar sus adelantos en sus proyectos exclusivos.

Para esta ocasión el evento se centrará en The Last of Us Part II, mostrando jugabilidad del videojuego evitando spoilers de la historia y siendo dirigido por Neil Druckmann, director del proyecto de Naughty Dog.

El evento estará centrado y dedicado íntegramente a The Last of Us Part II, dejando de lado cualquier novedad en torno a la PlayStation 5, tal y como se vio en el State of Play dedicado a Ghost of Tsushima.

Sigue en vivo la transmisión de PlayStation:

Si quieres reservar The Last of Us Part II para PlayStation 4 en su preventa en la PS Store ingresa acá.

Para más noticias relacionadas con The Last of Us Part II en RedGol Gamer ingresa acá.