Los piratas de Sea of Thieves han acumulado más de 5 millones de jugadores en la plataforma de PC de Steam

Sea of Thieves ofrece un auténtica simulación sobre como es ser un verdadero pirata: saqueos y exploración junto con la posibilidad de jugar con amigos se traduce en una gran experiencia que se ve reflejada en números, debido a que en poco más de un año de su estreno en la plataforma de PC Steam el juego ha acumulado más de 5 millones de jugadores.

Esto fue anunciado en la propia cuenta de Twitter del juego, que además destacó que se encuentra dentro de las ofertas de invierno de Steam. Cabe recalcar que estos 5 millones de jugadores no implican a los jugadores de Xbox o la Xbox Game Pass, ya que con ellos la cifra es mucho mayor, la cual estaría alcanzando los 25 millones de usuarios.

Para celebrar la cifra alcanzada en Steam, el juego anunció que los usuarios que inicien sesión entre el 22 de diciembre y el 29 de diciembre recibirán de manera gratuita el emote All Together Now.

¿Cuándo se estrenó el juego Sea of Thieves?

El juego se estrenó el 20 de marzo de 2018 para las plataformas de Xbox One y PC, mientras que el 3 de junio de 2020 debutó en Steam.