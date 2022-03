Sigue vigente: World of Warcraft revela fechas importantes en las cuales está la nueva expansión y un juego de móviles

El clásico juego World of Warcraft sigue más vigente que nunca a casi 18 años de su lanzamiento. Vigente debido a que se confirmó que el título de Blizzard presentará una nueva expansión en abril de este año. Pero esa no es la única novedad porque según lo anunció la propia franquicia, el juego Hearthstone también tendrá una nueva expansión y se anunciará oficialmente un juego para móviles.

World of Warcraft anunció específicamente en su cuenta de Twitter un calendario que destaca cuatro fechas importantes. La primera corresponde al 15 de marzo de 2022 con la revelación de la expansión del juego de cartas Hearthstone, mientras que el 18 de marzo comenzará el Arena World Championship, torneo que reunirá a los mejores jugadores de WOW del mundo. Después, el 19 de abril se lanzará la expansión de World of Warcraft, y por último, en mayo de 2022 se anunciará un título de móviles de la franquicia, del cual hasta el momento no hay información.

¿Cuándo se estrenó World of Warcraft?

El mítico de juego de MMORPG se estrenó oficialmente el 23 de noviembre de 2004 y solo se puede jugar en la plataforma de PC (con Windows, Mac y Linux).