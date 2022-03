Comenzaba marzo de 2022 y Capcom revelaba una noticia que sorprendió a muchos gamers: y es que los juegos remake de Resident Evil 2, 3 más el título Resident Evil 7 se podrán jugar en las consolas de la nueva generación (Xbox Series X|S y PlayStation 5). Recientemente la compañía japonesa confirmó que las partidas de estos juegos de las anteriores consolas como PS4 y Xbox One podrán ser transferidas a sus sucesoras.

Esto fue confirmado por Capcom a través de una publicación en Twitter, en el que además de los tres juegos mencionados también se podrá trasladar los DLC de Resident Evil 7 Gold Edition: Banned Footage Vol. 1 y 2, más el episodio del epílogo End of Zoe y también el contenido descargable gratuito llamado Not a Hero. Cabe recordar que estos juegos llegarán a las consolas de la actual generación con mejoras gráficas, de audio y fotogramas. Además, quienes cuenten con las versiones de estos juegos para las consolas PlayStation 4 y Xbox One podrán actualizar gratis.

¿Cuándo se estrenan los Resident Evil en PS5 y Xbox Series X|S?

Las versiones de Resident Evil aún no tienen fecha de lanzamiento en las consolas de la actual generación.