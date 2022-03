La Xbox Game Pass siempre está renovando su catálogo de juego y este mes de marzo de 2022 no es la excepción. Hace unos días se confirmó la llegada al servicio de Los Guardianes de la Galaxia, pertenecientes al universo de Marvel, y durante las últimas horas se reveló que llegarán más juegos, entre ellos está el popular F1 2021.

El juego F1 2021 se estrenó el 15 de julio de 2021 y es una auténtica simulación de lo que es la Formula Uno: con los pilotos y escuderías licenciadas y sobre todo con la posibilidad de jugar el ansiado campeonato sobre cuatro ruedas. Aparte de Xbox One y Xbox Series X|S también está disponible para las plataformas de PC (vía Steam y Origin), PlayStation 4 y PlayStation 5.

¿Cuáles son los juegos que se integrarán a Xbox Game Pass?

A continuación, te dejamos la lista completa de los juegos nuevos.

Shredders (17 de marzo)

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (17 de marzo)

Tainted Grail: Conquest (22 de marzo)

Zero Escape: The Nonary Games (22 de marzo)

NORCO (24 de marzo)

F1 2021 (24 de marzo)

Crusader Kings III (29 de marzo)

Weird West (31 de marzo)