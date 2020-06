Crash Bandicoot 4: It's About Time será el próximo juego de la saga y su anuncio oficial es inminente

Crash Bandicoot 4: It's About Time es el próximo videojuego de la saga, esto se supo tras la filtración del organismo de clasificación por edades de Taiwan. El título será anunciado oficialmente en los próximos días por Spyro Reignited Trilogy.

El videojuego será lanzado a PlayStation 4 y Xbox One en su descripción destaca que "Crash está descansando y explorando su isla en su época, 1998, cuando encuentra una misteriosa máscara escondida en una cueva, Lani-Loli. Esta máscara es una de las Máscaras Cuánticas y aparentemente conoce a Aku-Aku, la máscara amiga de Crash. Con el regreso de las Máscaras Cuánticas y la aparición de una grieta cuántica cerca de nuestros héroes, estos deciden adentrarse en diferentes tiempos y dimensiones para parar al responsable".

Activision aún no ha hecho oficial el juego, aunque el analista de mercado Daniel Ahmad reveló en Twitter que el anuncio del título se hará el próximo lunes 22 de junio. Eso no es todo, porque además aseguró que no existirá una versión para Nintendo Switch.

La empresa estadounidense se ha movido harto por redes sociales y durante las pasadas horas mostró diversos puzles a modo de teaser de los que será el nuevo Crash Bandicoot 4: It's About Time.