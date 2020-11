Comparativa en los tiempos de carga en PS5 y PS4

PlayStation 5 tendrá su lanzamiento mundial el próximo 19 de noviembre, pero varios medios ya cuentan con la consola para hacer diferentes pruebas. Una de ellas son los tiempos de cargas reducidos que ofrece la PS5 por su nuevo disco duro SSD interno que le saca todo el potencial a la máquina.

GameSpot armó una comparativa en los tiempos de cargas de PS5 y PS4, donde la nueva consola de Sony reduce apróximadamente los tiempos de cargas al 60%. Para la prueba se usaron títulos como Bloodborne, Control, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XV, Monster Hunter World, Resident Evil 3, The Last of Us: Parte II, God of War, Destiny 2 y Red Dead Redemption II.

Uno de los grandes ejemplos es Destiny 2, que en la PS5 desde que iniciamos el juego y hasta comenzar un partida demora 44 segundos, mientras que en una PS4 esto se eleva a 2 minutos y 56 segundos. En Resident Evil 3, el juego se inicia a los 19 segundos en PS5 y en PS4 este tiempo llega a los 33 segundos.

Sin lugar a duda, el disco duro interno SSD de PlayStation 5 llegó para quedarse y es una de las grandes neuvas características de la consola que hará valer cada segundo para los gamers. Cabe recordar que no se venderá consolas en tiendas físicas el día de lanzamiento, por lo que para asegurar tu PlayStation 5 debes hacer una compra online.