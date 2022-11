¿Cómo conseguir la skin de Lionel Messi en los juegos de Call of Duty?

En medio del desarrollo del Mundial de Qatar 2022, el torneo de fútbol más importante de todos, la franquicia de Call of Duty lanzó una skin exclusiva de Lionel Messi, capitán de la selección argentina, quien está disponible para los juegos Call of Duty: Modern Warfare 2 2022 y Call of Duty: Warzone 2.0.

¿Cómo conseguir la skin de Lionel Messi en Call of Duty?

Para jugar con el cosmético del delantero de la Selección de Argentina deberás pagar 2500 monedas del juego, así podrás llevar el Messi Operator Bundle. Para obtener estas monedas deberás colocar dinero real.

Al canjear la skin del delantero del París Saint-Germain también obtendrás los siguientes objetos:

Cosmético de Lionel Messi

Sticker para arma llamada Pulga Atómica

Sticker para arma llamado Trueno Azul

Movimiento de finalización

Skin de vehículo

Encanto de arma

Emblema animado

Lionel Messi es el tercer futbolista en sumarse a los juegos de Call of Duty, anteriormente lo habían hecho el brasileño Neymar y el francés Paul Pogba, este último ausente de la Copa del Mundo por lesión. Este será la primera aparición oficial de Lionel Messi en un videojuego.

Ambos juegos shooters de la empresa Activision contienen modo de multijugador, sobre todo Warzone 2.0, el cual cuenta con la popular temática Battle Royale.

¿Cuándo se estrenó la skin de Messi en Call of Duty?

El cosmético del jugador argentino se podrá comprar desde hoy 30 de noviembre de 2022 para todas las plataformas que tienen los juegos de Call of Duty: Modern Warfare 2 y Call of Duty: Warzone 2, las cuales son PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (vía Steam y Battle.net).

Para ver en acción a la skin del delantero argentino simplemente revisa el video que subió la cuenta de Twitter de Call of Duty, el cual te dejamos a continuación: