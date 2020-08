Anuncian Tormented Souls, survival horror chileno y sucesor espiritual de Resident Evil y Silent Hill

El género de survival horror tuvo su época dorada hace algunos años gracias buenos títulos de Resident Evil y Silent Hill, dos de las franquicias en el mundo de los videojuegos más importantes en la experiencia del miedo.

Precisamente las desarrolladoras chilenas Dual Effect y Abstract y la editora Digital PQube buscan sacar lo mejor de ambas series en su nuevo proyecto presentado durante esta jornada, Tormented Souls, videojuego llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam a lo largo de 2021.

El videojuego se inspira claramente en Resident Evil, Silent Hill y Alone in the Dark, con sus planos de cámara fija, administración escasa de recursos, presentación de enemigos grotescos y puzles que hacen recordar lo mejor de esas franquicias.

Cámara fija y horror, una combinación clásico de los videojuegos.

La protagonista de esta historia será Caroline Walker una investigadora que recorre una extraña mansión en busca de dos hermanas gemelas, todo tras despertar desnuda en una tina de baño tubo introducido por la boca.

Es aquí donde debe luchar por su vida en esa mención, enfrentándose a una serie de enemigos con un sistema de combate similar visto en años pasados, donde además está el ingrediente de poder viajar a otra dimensión por medio de los espejos.

Para más información en torno al proyecto ingresa a www.dualeffectgames.com.