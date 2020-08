El tráiler de Medal of Honor: Above and Beyond se presentará en Gamescom 2020

El próximo jueves 27 de agosto en la Gamescom Opening Night Live! se presentará el tráiler de Medal of Honor: Above and Beyond, el nuevo videojuego de realidad virtual basado en la segunda guerra mundial. Respawn Entertainment pretende devolver el título a sus raíces en su incursión en Oculus Rift.

El fundador y CEO de Respawn, Vince Zampella, y Peter Hirschmann, director de juego de Medal of Honor: Above and Beyond, se juntarán a Geoff Keighley en la transmisión de Gamescom 2020 para presentar un nuevo tráiler y dar más detalles sobre el videojuego de guerra.

Medal of Honor: Above and Beyond tendrá una campaña narrativa completa y con soporte multijugador. Al ser un título exclusivo para la realidad virtual hay mucha información que no se conoce desde que se anunció el juego el pasado septiembre del 2019. De todos modos, en el streaming del jueves 27 de agosto se revelarán nuevos modos.

La #gamescom2020 nos traerá un nuevo tráiler de #MedalofHonor: Above and Beyond https://t.co/eUpsvu70xN — Real o Virtual (@realovirtualcom) August 25, 2020

Este nuevo juego supone el regreso de la saga Medalla de Honor, que fue lanzado por última vez en el 2012 con Medal of Honor: Warfighter para PC, PlayStation 3 y Xbox 360.