La Sub 19 fem de Santiago Morning salió a la cancha para enfrentar a U. de Chile con los nombres de Su Helen Galaz, Nicole Fajre y Javiera Roa, entre otras, en sus camisetas. Las azules quedaron extrañadas, pero la razón es una: el elenco juvenil autobusero utilizó el equipamiento del primer equipo 2021.

Sub 19 Fem: S. Morning juega contra la U con “el equipo adulto”

La competencia Sub 19 del fútbol femenino sigue desarrollándose en las canchas nacionales. Pero como nunca faltan los detalles para mejorar, ahora fue Santiago Morning el que agregó un ítem al listado.

En la fría mañana sabatina, el elenco microbusero, dirigido por la entrenadora Sol Frost, está enfrentando a su similar de Universidad de Chile. El partido se disputa en el Centro Deportivo Azul, en La Cisterna.

Pero la gran duda que tenían los presentes en el recinto era una sola: ¿Santiago Morning presentó a su equipo adulto ante las azules? La interrogante nació cuando todos miraron la espalda de las jugadoras autobuseras y vieron los apellidos de las cracks del elenco profesional. Según ese registro, en la cancha estaban Su Helen Galaz, Karen Araya, Nicole Fajre, Maria Mardones, Gabriela Bórquez y Javiera Roa, entre otras.

La sorpresa fue mayúscula. Y varios pensaron que el Chago estaba contraviniendo las bases.

Pero nada de eso. La Sub 19 Fem de Santiago Morning utilizó la indumentaria del primer equipo femenino de la temporada anterior. Por tal motivo la confusión.

¿S. Morning podría ser sancionado?



Las bases del torneo de Primera División indican en el artículo 40 que "para la identificación personal de las jugadoras se podrá estampar el primer apellido o el apodo de la jugadora en la parte superior de la espalda de la camiseta no debiendo este exceder los 7 cm de altura. En el caso de estampar el apodo, éste deberá ser incluido en el Cuaderno de Cargos para su aprobación por la Subgerencia de Fútbol Femenino, con al menos un día hábil de antelación. En el caso de existir jugadoras con el mismo apellido en un Club, se deberá agregar, para distinguirlas, la inicial del nombre o del segundo apellido, en ese orden de prelación".

Pero en el torneo Sub 19 no hay detalle alguno sobre ese punto, por lo que Santiago Morning no contravino ninguna regla, más allá de la confusión inicial de los forofos.