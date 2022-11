Nathalie Quezada inició desde muy pequeña su camino en el fútbol femenino. Debutó con Unión La Calera en 2008, pero su historia comienza mucho antes, cuando ni siquiera habían lugares para entrenar y debía hacerlo en estacionamientos u otros sitios que no cumplían las condiciones mínimas para poder practicar el fútbol de buena forma.

La actual jugadora de Palestino ha tenido una exitosa carrera en el fútbol jugado por mujeres, y es que su poder goleador es innegable: es la goleadora histórica del fútbol femenino y también de Colo-Colo. De hecho fue en ese club donde ha forjado sus mayores éxitos deportivos, pues suma 13 torneos nacionales, 3 Copa de Campeonas y 1 Copa Libertadores.

La salida de Nathy del equipo de Macul fue bastante dolorosa para ella. A la autora de más de 200 goles con la camiseta alba no le renovaron su contrato y tras 12 años en la institución, le tocó buscar otros horizontes. “Estoy destrozada, pero sé que en algún momento pasará”, escribió en ese momento en sus redes sociales, lugar en que las y los hinchas de Colo-Colo le hicieron sentir su respeto y cariño.

Quezada recaló en Deportes Puerto Montt para continuar su carrera, pero no fue lo que esperaba. Estuvo cerca de un año sin jugar y tras ese receso que ella no lo considera como un año perdido, pues aseguró haber aprendido mucho, llegó a Palestino en la segunda rueda del torneo. Su arribo al equipo que dirige Claudio Quintiliani, Nathalie lo describió así: "Palestino significa un renacer en lo deportivo. Venía de un bajón en lo futbolístico y he vuelto a reencontrarme. El club es una nueva oportunidad para seguir escribiendo una linda historia en el fútbol”.

Lo cierto es que el regreso a las canchas de Nathy Quezada, no solo tiene que ver con la vuelta de una histórica a disputar el Campeonato Femenino, sino que está relacionado con todo lo que ha significado su carrera y sus goles para el balompié nacional. De cara a los Premios FutFem 2022, Nathalie es una de las nominadas y la prensa especializada asegura que tiene razones de sobre para estar dentro de la terna.

La jugadoras que la acompañan como postulantes al premio a la Mejor Trayectoria, son otras dos históricas del fútbol femenino: Daniela Pardo de Santiago Morning y Valeria Lucca de Audax Italiano. Las votaciones para las 14 categorías de los premios exclusivos del fútbol femenino ya están abiertas y solo debes registrar tus datos y escoger a tus favoritas en Contragolpe.cl.