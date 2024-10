Colo Colo le ganó a Universidad Católica y dio un paso más en el sueño por el título, donde tiene esperanzas de superar a Universidad de Chile en el Campeonato Nacional. Los albos ahora enfrentan a Audax Italiano y después se ponen al día contra Huachipato y Unión La Calera.

Los dos últimos partidos serán durante la fecha FIFA, donde la selección chilena enfrentará a Brasil y Colombia. Por esa razón, cuatro titulares del Cacique se los perderán: Brayan Cortés, Esteban Pavez, Carlos Palacios y Lucas Cepeda, todos llamados por Ricardo Gareca.

La Joya dejó en duda su presencia en la Roja, ya que le parece “injusto e insólito” que la ANFP programe dos partidos claves por el título en tiempos de fecha clasificatoria. Pavez también compartió su sentimiento, aunque dejó claro que no le puede decir que no a la selección nacional.

En zona mixta, el capitán de Colo Colo disparó contra la ANFP. “Las bases del torneo tienen que arreglarse para 2025, que a principio de año esté todo estipulado porque en esta instancia vamos a estar cuatro jugadores en la selección. Tenemos un gran plantel para suplir a los que no van a estar, pero tiene que estar de principio de año pactado”, consideró.

Colo Colo le ganó a Católica y quiere el título, pero pierde a su capitán en dos partidos claves: va a la Roja | Photosport

Esteban Pavez: “No nos podemos negar a la Roja”

“Es difícil. ¿Cómo me voy a negar a la selección chilena? Hoy la Roja está pasando un momento malo, el profe (Gareca) sabe a quién necesita y quién no. Yo estoy orgulloso por estar en la selección, también quiero jugar acá porque soy el capitán, son cosas muy difíciles de decir“, añadió.

“No me puedo negar a la selección, que siempre ha sido un sueño y orgullo junto al ser capitán de Colo Colo. No puedo decirle que no. Tenemos un gran plantel, no nos podemos negar a la selección, lo importante es apoyar y hay buenos jugadores en Chile, por algo el profe los eligió”, cerró.