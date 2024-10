La imagen que marcó el triunfo de Colo Colo sobre Huachipato fue la de Guillermo Paiva llorando. Si bien el resultado era positivo y dejaba al Cacique a un triunfo del liderato del Campeonato Nacional, el delantero paraguayo se mostró triste y frustrado en Talcahuano.

Sus compañeros no lo dejaron solo y lo abrazaron para darle ánimo, aunque nada parecía consolar al ex Olimpia. Ahora, Diego Paiva, su hermano, se refirió al presente del artillero y cómo lo está pasando en Colo Colo, donde no ha podido anotar en los últimos partidos.

“No puedo contestar (por qué se emocionó), porque es algo de él. Pero te puedo decir que lo veo muy contento en Colo Colo. Es más, la hinchada lo banca a muerte. Ha tenido sus altibajos en el fútbol, pero siempre lo decimos: el fútbol da revanchas. Eso es algo que Guille siempre tiene en cuenta”, dijo a LUN.

Sobre las cosas que mueven al delantero, su hermano contó que “Guille tiene un corazón noble. Con eso ya te digo todo. Él quiere que su familia esté muy bien, nada más. Y que estemos felices, ya sea viendo sus partidos, preparando un asadito en familia o charlando de fútbol”.

El respaldo de Javier Correa a Guillermo Paiva

Tras la desoladora imagen de Guillermo Paiva en Talcahuano, varios compañeros salieron a apoyarlo. Quizás el aliento más lindo fue el de Javier Correa, a quien el paraguayo estaba reemplazando ese día en Colo Colo. “Partidazo, amigo, vamos por todo”, publicó el argentino en redes sociales.

En el pasado, Correa ha hablado de la amistad que comparten. “Me he sentido bastante bien con él, más acompañado, porque vas a pelear una pelota y sabes que viene otro de atrás. He encontrado ese socio y nos sentimos bien. Ojalá lo sigamos manteniendo y seguir jugando juntos”, dijo a ESPN.