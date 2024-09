Es definitivo: los hinchas de Colo Colo no podrán acompañar al Cacique en la revancha contra River Plate, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. A espera del partido de ida en Santiago, las conversaciones no prosperaron y el Millo no tiene autorización para albergar a los hinchas albos.

Pero eso no es todo, ya que el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires prohibió el ingreso todo público chileno a cualquier estadio por todo lo que resta del año. Es decir, si Colo Colo llega a la final de la Copa Libertadores 2024, la deberá jugar sin sus hinchas en las tribunas y galería.

“Hinchas de Colo Colo prohibidos en Buenos Aires hasta 2025”, informa Olé. El medio deportivo al otro lado de la cordillera sostiene que “el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires prohibió el ingreso del público del equipo chileno a los estadios porteños hasta la finalización de los torneos internacionales organizados por la Conmebol y de cualquier otro evento deportivo durante 2024”.

Explican que “la medida se fundamenta en los recientes antecedentes de violencia protagonizados por la hinchada de Colo Colo en Buenos Aires”.

Antecedentes violentos de hinchas de Colo Colo

El mismo medio expone que “en junio de 2023, se registraron enfrentamientos con hinchas de Boca Juniors en la Bombonera. En mayo de 2022, un grupo de hinchas sin entradas se enfrentó con la policía en el Monumental durante un partido contra River”.

“La decisión también tiene en cuenta los incidentes protagonizados por la hinchada de Colo Colo en el ámbito nacional, como los disturbios ocurridos en febrero de 2023 en Mendoza durante un encuentro con Godoy Cruz”, sentencia Olé.

Hinchas de Colo Colo se quedan fuera de la revancha contra River Plate y de una hipotética final de Copa Libertadores 2024.

De esta forma, los hinchas albos no podrán ver a Colo Colo contra River en el Más Monumental de Buenos Aires el próximo 24 de septiembre. El Cacique intentará meterse a semifinales, donde el rival sería Fluminense o Atlético Mineiro.

Sí Colo Colo da la sorpresa y logra meterse en la final de la Copa Libertadores 2024, el encuentro contra Botafogo, Sao Paulo, Flamengo o Peñarol se jugará sin hinchas del Cacique en el mismo estadio Más Monumental de Buenos Aires.