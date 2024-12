Colo Colo ha tenido buenos resultados en el fútbol formativo. El Cacique ha tenido un buen pasar, este 2024, en los torneos de jóvenes promesas y ello pone las esperanzas sobre el futuro en Macul.

No obstante, hay dudas. El Fútbol Joven no tiene, en la actualidad, un coordinador. Esto, tras la salida de Ariel Paolorossi, quien dejó su cargo a mitad de este año y dejó una vacante que sigue vacía.

Sí, seis meses han pasado prácticamente y Colo Colo sigue sin tener a un coordinador en ese puesto. Pese a ello, el Cacique ganó los títulos de las categorías Proyección, Clausura Sub 18, Apertura Sub 16, Apertura Sub 16 y Apertura Sub 12.

¿Quién tomará el mando del Fútbol Joven en Colo Colo?

La gran pregunta que asoma en Macul es sobre quién tomará el control del Fútbol Joven para el 2025. Según informó ADN Deportes, el jueves, en la Comisión Fútbol de Blanco y Negro, hubo cuatro nombres que se analizaron para ocupar el cargo.

Uno de los que suena con fuerza es Ricardo Dabrowski, quien, además de un paso como jugador, ya tiene experiencia dirigiendo al equipo albo, entre 2004 y 2005.

Otro es Eduardo Lobos, ex portero de Colo Colo que podría asumir el cargo. Pese a que tanto Dabrowski con el ex arquero asomarían con cierta ventaja, hay otros dos nombres que también tienen posibilidades.

Colo Colo fue exitoso en 2024 en el Fútbol Joven | Colo Colo

Se trata de Hermes Desio, jefe del fútbol formativo de River Plate y Óscar Regenhardt, que actualmente es coordinador de inferiores en Banfield.

¿Qué otros nombres podrían asomar como candidatos en Colo Colo?

Tal como señala Radio ADN, si bien no fueron debatidos durante la Comisión Fútbol, interesarían en Colo Colo Héctor Tapia, Álvaro Ormeño y Miguel Riffo.