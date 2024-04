Colo Colo logró un empate que deja complicadas las opciones de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores y le añade un nuevo cuestionamiento a Jorge Almirón. El director técnico argentino experimentó con la alineación frente a Alianza Lima.

Pero eso no bastó para romper la paridad sin goles que se dio en el estadio Monumental por la tercera fecha del Grupo A. Con motivo de analizar el cotejo, RedGol tomó contacto con el ayudante de Mirko Joziç en el imborrable título de América que logró el Cacique en 1991.

Eddio Inostroza entregó sus impresiones al respecto. Y si bien rescató algunos puntos negativos, también dejó una luz de esperanza para el futuro cercano en la competencia continental. “El esquema no me gustó, cuando hay resultados puede salva. Pero si no hay resultados y no te gusta, peor todavía”, manifestó el Yeyo.

“Un punto es muy poco como local, jugaron muchos fuera de sus puestos, muchas modificaciones. El que tuvo más entrega fue (Leonardo) Gil, pero poco suma esa entrega. (Arturo) Vidal debió haber salido de todas maneras”, opinó Inostroza sobre la gestión del entrenador argentino.

Añadió que “su imagen es potente, pero el balón más seguro es cuando desahoga tocando para atrás o para el lado. Se espera mucho más de él”, analizó el Yeyo, quien de todas maneras tiene esperanzas en el futuro cercano de los albos en la Libertadores.



Yeyo Inostroza le ve buen futuro a Colo Colo en la Libertadores

El futuro de Colo Colo en la Copa Libertadores le dejó varias dudas a Jorge Almirón si se consideran las importantes bajas por suspensión. Sobre todo si se considera que el siguiente partido será en casa frente a Fluminense. Aunque para la revancha contra Alianza Lima tiene una visión similar a la de Arturo Vidal.

“Alianza va a ser más permeable en su casa conta Colo Colo. Van a tener que separar más las líneas, sobre todo en el fondo y el medio”, apuntó Inostroza sobre ese desafío en la capital de Perú. Aunque todavía queda tiempo para ese partido, que será decisivo para un par de clubes que forjaron una hermandad que va para las tres décadas.

Por el momento, Almirón debe preparar al equipo para jugar la 10° fecha del Campeonato Nacional 2024. Los albos recibirán a Unión La Calera, que entre la Copa Sudamericana y el certamen local llegó a tres derrotas y dos empates. Ese duelo se disputará en el Monumental el 28 de abril a las 18 horas, según el horario de Chile continental.

Así quedó Colo Colo en la tabla del Grupo A de la Copa Libertadores

Colo Colo suma cuatro puntos al cabo de tres partidos jugados en el Grupo A de la Copa Libertadores.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!