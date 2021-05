Luka Tudor aconseja a Nico Blandi para salir del hoyo: "Necesita ir a un psiquiatra"

La teleserie de la partida de Nicolás Blandi a Brasil terminó y finalmente el jugador se quedará en Colo Colo, donde deberá disputar un puesto en el elenco que dirige Gustavo Quinteros.

Por lo mismo, en Los Tenores de Radio ADN discutieron largamente sobre esta opción que tomó el jugador de preferir quedarse en el Monumental en vez de probar suerte en el Brasileirao, defendiendo al Juventude.

Luka Tudor tomó el micrófono para que indicar que "creo que Blandi tiene una desconfianza e inseguridad muy grande, no quiere fracasar en otro lugar. Si va a Juventude y la cosa se complica, son dos fracasos que complican la carrera".

Por lo mismo, piensa que estando en Chile el asunto se le simplifica. "Acá el nivel le permite recuperasrse antes y mejor que en Brasil. Pero tiene que hacer sicoterapia en deporte, incluso también ver un psiquiatra. No porque esté loco, pero estos temas de tensión provocan lesiones", sostuvo.



También le ve futuro dentro de los albos Juan Cristóbal Guarello, quien indicó que "acá dentro de todo esta cómodo. Se lleva bien con el camarin, es agradable, simpático, llano. Debe decir 'en algún momento me irán a poner, en cambio allá no conozco a nadie, si me va mal me van a empezar a insultar'. Pasa por ahí. Dirá 'algún día tendré que hacer un gol y salir de esto'".



Quien fue más rudo con el delantero fue Danilo Díaz: "Lo peor de todo de Blandi es que olvida el espíritu deportivo. En Colo Colo está detrás de Arriagada para Quinteros, no lo va a poner. Ya lo sacó de quicio y también al club. Lo van a meter al congelador".