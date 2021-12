El ex seleccionado nacional se refirió a la posibilidad de que el legendario goleador del Cacique regrese a Macul y apuntó que no está de acuerdo, aunque dejó en claro que es netamente por un tema futbolístico y que fuera de la cancha merece todos los reconocimientos del mundo.

El posible regreso de Esteban Paredes a Colo Colo en este mercado de fichajes sigue siendo un tema que tiene divididos a los hinchas albos, ya que obviamente su condición de ídolo hace que gran parte sueñe con su vuelta a Macul, pero hay otros que difieren y argumentan motivos futbolísticos y de edad para que no vuelva.

Así al menos lo dejó ver recientemente Patricio Yáñez, quien sacó la voz en Deportes en Agricultura para mostrarse en contra de que el delantero de 41 años vuelva al Monumental, aunque dejó en claro que es solo por razones deportivas de la alta competencia ya que fuera de la cancha merece los máximos reconocimientos.

Por eso, el ex futbolista apuntó que el Tanque "lo tiene todo, goleador histórico del fútbol chileno y de Colo Colo, todo lo que tu quieras para que incluso le pongan un monumento al lado del que le hicieron al Chamaco Valdés (que fue inaugurado en noviembre), pero esto es fútbol profesional y competitivo".

"Si quieren homenajearlo en un partido de despedida, por su puesto, que fije fecha y si quiere entrenar con los muchachos que lo haga, pero me parece que eso es, ya fue su ciclo".

Pero eso no fue todo, ya que el ex futbolista albo dejó en claro que a Paredes "se le va a recordar como uno de los grandes 9 en Colo Colo, si no el mejor junto al Chino Caszely", sin embargo complementa que "yo creo que su regreso es no a lugar”.

Tras eso se incorporó Francisco Sagredo, quien comentó que "está cerrado el ciclo de Esteban Paredes en Colo Colo. El club no puede estar haciendo homenajes en fútbol profesional. Tengo todo el respeto del mundo por Paredes, me encantó su carrera, pero ya fue en Colo Colo”.

En el mismo espacio se encargaron de recalcar que Gustavo Quinteros no tiene considerado al Bendito del Área para su plantel, a lo que Yáñez disparó que “eso es lo que importa. Tu puedes homenajearlo, porque se lo merece, pero el técnico no va a correr con ese peso. Ahora, si lo quiere Quinteros eso es otra cosa”.

Después vino Manuel De Tezanos, quien destacó que “un partido de despedida, sí, pero creo que su regreso no le va a hacer bien a él, Colo Colo va a jugar Copa Libertadores y va a tener exigencias muy altas".

"Es un jugador que lleva demasiado tiempo sin rendir al alto nivel, por más que haya echo una buena temporada en Primera B, o sea, hay ciclos que terminan y creo que el de Paredes terminó relativamente bien, le hizo el gol 216 a la U, merece un partido de despedida”, complementó.

“Bien recibido en el estadio Monumental va a ser, sin duda, es un ídolo y un grande. No quiero ser injusto, pero de los que yo vi es el delantero más grande de la historia de Colo Colo, no vi a Caszely, con mucho respeto, pero todos los goles, los títulos, apariciones en los clásicos, volver en momentos difíciles, hay un montón de aspectos que hacen que la leyenda de Esteban Paredes en Colo Colo sea gigantesca”, continuó Manoel.

Y para finalizar recalcó que “hay momentos donde el rendimiento baja y hay que saber cuando un jugador sigue siendo aporte y cuando empieza a perjudicar al equipo, porque esos minutos extra pueden ser para un juvenil o para algún suplente que entre a marcar diferencias y no para rendir homenaje a alguien que a lo mejor se lo merece, pero creo que de otra manera”.