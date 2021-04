La historia de Arriagada, el joven delantero del Colo Colo B: "Voy a demostrar de lo que soy capaz"

Luciano Arriagada cumple este viernes 19 años y de regalo recibió la noticia de que le tocará ser el estandarte de la delantera de Colo Colo, que mañana jugará ante Ñublense en el Nelson Oyarzún de Chillán a las 18:00 horas, por el Campeonato Nacional.

La historia del canterano albo está plaga de esfuerzo, como el mismo lo relató en el espacio Sangre Cacique de Colo Colo. "Soy nacido y criado en Lota, somos todos en la familia de allá. Mi papá es minero y nos cambiamos de varios lugares por eso. El fútbol siempre estuvo inculcado en la casa, mi padre insistía en que yo jugara y obviamente yo también amo el fútbol, me acompaña en todas partes", indicó el atacante.

"Estuve viviendo en Calama, allá fui a una escuela de Cobreloa. Tenía 9 años. Luego le salió un trabajo en Santiago a mi papá y me pidió que fuera a probarme a Colo Colo. Yo con solo jugar en Colo Colo era feliz. Al principio no era titular, no me citaban, pero siempre estaba con la felicidad de jugar al fútbol", agregó la promesa goleadora.

Eso hasta que por fin tuvo la confianza que siempre esperó. "En la Sub 13 el Cucho Salvatierra me dio la oportunidad de ser titular y no la solté más. Luego con Pablo Guede viví una película, tenía 15 años y estuve en el primer equipo. Ahora es diferente, me siento uno más del plantel", agregó el ruliento.

Luego pudo vivir el sueño del pibe, al anotar su primer gol en octubre pasado, cuando era el debut de Gustavo Quinteros ante Coquimbo y puso el 2-2 en el último minuto. "Eso fue hermoso y tengo los recuerdos más lindos. Viajé a Coquimbo y no pude estar con mi mamá que estaba de cumpleaños, pero le dije que si entraba le iba a dar de regalo un gol. Es el momento más bonito que he vivido en mi carrera hasta ahora", recordó.

Finalmente, Arriagada manifiesta que "yo siento la camiseta como hincha, me crié acá en Colo Colo y le doy las gracias a todos los que me apoyan en redes sociales o cuando me ven. Quiero sumar más minutos, hacer goles y demostrar de lo que soy capaz".