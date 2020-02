Las grandes dudas de Mario Salas para la formación de Colo Colo contra la UC

��BIELSA SE SIENTE RECHAZADO EN ARGENTINA�� . "Soy una persona muy rechazada en mi país. Cada vez que explico algo repercute en Argentina diciendo que vendo humo, por eso tengo tanta vergüenza de explicar lo que siento. Siento que lo que explique sólo va a servir para confirmar que vendo humo", declaró el extécnico de la Selección Chilena. ¿Qué opinas?����

