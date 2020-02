Harold Mayne-Nicholls pide regreso de controles y aumentar penas por incidentes en estadios

Los incidentes ocurridos en el duelo entre Colo Colo y Universidad Católica aún sigue dando que hablar. Este martes, la directiva de Blanco y Negro tendrá que ir a la ANFP para explicar la situación y las medidas a tomar de aquí en adelante.

Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de la sociedad anónima, se refirió a lo que será la reunión de mañana. "Hemos trabajado en ese tema, la semana pasada se estuvo haciendo acciones como la presentación de la querella. Todos aquellos que están identificados no podían entrar al estadio. Hemos estado en contacto permanente con las autoridades, revisamos lo que pasó y a pesar de todas las medidas, este problema trasciende al fútbol, nos involucra a todos", dijo a Radio Agricultura.

Además, comparó lo del clásico con lo ocurrido en la previa del Festival de Viña del Mar. "Hubo una turba que fue detectada por la autoridad policial y ellos hicieron los desmanes que vimos y superó todas las normas de seguridad. Tal como lo vimos ayer, los desgraciados incidentes en Valparaíso y Viña del Mar. Estos delincuentes están superando toda norma de seguridad que se está tomando, están instalando este factor de miedo y destrozo en toda la sociedad y es algo que nos tiene preocupados, lo vamos a trabajar mucho para exponérselo a la ANFP mañana".

Fue ahí que Harold pidió aumentar las penas para quienes estén involucrados en incidentes. "En el duelo ante la UC detectamos a ocho personas con sus RUT y nombres, pero si recurrimos solo a la ley por los estadios, esta gente solo recibe citación al juzgado de policía local. Llegó el momento de que la ley ponga penas mayores".

"Estos delincuentes son llevamos a la comisaría, pero no se puede hacer más que eso. Creo que debería agregarse otros castigos y que no vengan más al estadio. Sería excelente que los que no pueden estar en el estadio estén en una comisaría durante los partidos", agregó.

El dirigente insitió en su idea de que las penas sean más efectivas que las actuales. "La seguridad es un tema del Estado, no puede ser tema de un club de fútbol. Pero los afectados terminamos siendo nosotros. Esto sería como si ayer, por lo que pasó en Viña del Mar, se culpe a los organizadores del Festival. No van a culpar al municipio o a los canales, entonces hay que ver que es un problema que pasó muchas barreras, dejó de ser un tema de fútbol y pasó a ser social".

"Gente que fue al festival nos dice que había tres anillos de control antes de ingresar, tres veces mostraron frente a Carabineros, guardias y PDI. Le vaciaron carteras a mujeres, controles de metales y todo antes de pasar. Eso en el fútbol se sacó y creo que es momento de reponerlo, entendiendo que es un desagrado pero es una necesidad, cosa de que podamos filtrar y que estas turbas no lleguen como el otro día a reventar todo y causar un daño tremendo en el estadio, que fue desde el minuto 1", complementó.

Finalmente, Mayne-Nicholls no entró en detalles sobre el futuro de Mario Salas en el cacique. "Si perdemos, Curicó tiene tres puntos más que nosotros. Ahí lo veremos. Si ganamos, tendremos seis. Hacer conjeturas por adelantado es tan antiguo como el juego mismo y nos lleva a cometer errores. El dinamismo de la actividad a veces nos da sorpresas que uno no espera".