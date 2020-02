Colo Colo vive en día clave en su intensa búsqueda para encontrar a un nuevo DT

Luego de despedir a Mario Salas el pasado martes, Blanco y Negro se apura para encontrar al nuevo entrenador de Colo Colo, y este viernes resulta como un día clave en dicho proceso.

El director deportivo del Cacique le dio a conocer este jueves al directorio de la sociedad anónima las alternativas, donde las principales cartas son José Néstor Pekerman, Luiz Felipe Scolari, Gustavo Alfaro y Pablo Lavallén.

Los dos primeros tienen como piedra de tope sus altos salarios, mientras que el tercero responde este viernes a la oferta del elenco chileno.

"El directorio aún no manifestó el presupuesto. No tengo un monto. Primero hay que encontrar a la persona y luego evaluar el resto de las cosas. Siempre el dinero puede ser un tope, pero también hay un tema de seducción, deseo, gusto, desafío. La gente no se mueve sólo por la plata. Algunos sí, pero otros por otras cosas. Hay gente que tiene mucho dinero y de repente uno piensa ‘por qué se fue a India’. Y, a lo mejor tenía un deseo. A veces el escudo también pesa", dijo este jueves el director deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, sobre el nuevo DT.

La idea en primera instancia de los albos es cerrar la contratación del estratega este viernes, para darlo a conocer en sociedad y que se integre pronto al club, para que se una al equipo que debutará el miércoles en la Copa Libertadores ante Jorge Wilstermann.

Por mientras, en Colo Colo asumió de manera interino Gualberto Jara, quien estará en la banca este sábado contra Universidad de Concepción y de no llegar pronto un DT definitivo, seguirá en dicho cargo.

En Macul esperan que este viernes salga humo blanco y tengan al sustituto de Mario Salas.