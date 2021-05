Luciano Arriagada habla de sus grandes sueños tras su golazo en Colo Colo: "Me gustaría jugar en Bayern Múnich"

Colo Colo volvió a los abrazos en el Campeonato Nacional, porque derrotó por 2-0 a Huachipato en el estadio CAP, donde el segundo tanto de los albos lo anotó el juvenil Luciano Arriagada, para darle tranquilidad al Cacique.

El atacante de 19 años está feliz por su primer tanto en el actual torneo, y el día después de su presentación habló con las radios nacionales, y en Cooperativa contó sus grandes deseos a futuro en su carrera.

"Mi idea es seguir sumando minutos, poder seguir haciendo goles, aportar, ganar y consolidarme en el primer equipo, para después ser titular, hacerme un nombre en Colo Colo y partir al extranjero, un sueño que tengo de niño. Me gusta mucho Bayern Munich, pero primero me gustaría partir a Brasil o Argentina", dijo el goleador, que espera llegar a la Bundesliga.

Arriagada, además, contó lo que sintió al anotar el importante tanto en Talcahuano, que le dio tres puntos vitales al equipo popular.

Arriagada celebrando en Colo Colo - AgenciaUno

"Fue un momento de felicidad, no me lo esperaba, pensé que no iba a entrar. Cuando me llama para entrar el profe Quinteros, todos me decían que me iba a quedar una. Felizmente, así fue y es bonito el gol, porque me ha costado mucho lograrlo. Me dieron ganas de llorar, gritar y así lo hice. Cuando el Leo Gil me dijo que picara, esperé el momento. Si lo hacía antes, quedaba offside, miré al arquero, lo vi adelantado y decidí levantársela a tres dedos, porque quedó justa para hacerla así", reveló.

"La competencia es una de las mejores, tenemos los mejores delanteros del torneo, es por eso que se me ha dado poco espacio, pero estoy esforzado en trabajar y cuando me toque, estar al cien por ciento para el profe Quinteros", cerró.