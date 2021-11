El jugador de Colo Colo, Pablo Solari, se refirió a sus dichos sobre Universidad Católica luego que en su streaming a través de Twitch dijera "pero en el Monumental se cagaron" cuando conoció que los cruzados habían logrado una importante victoria por 3-1 en su visita a O'Higgins en Rancagua.

Si bien se notó en el momento que usaba un tono de broma, el mediocampista salió a aclarar lo sucedido y pidió disculpas a quienes haya podido ofender. "Lo dije en un entorno entre amigos, j*diendo, y lo hicieron noticia. Igual no me interesa porque sé en qué entorno lo dije", afirmó en una transmisión.

Volvió a hacer énfasis en que no fue algo que hiciera con mala intención. "Obviamente que lo dije j*diendo, obviamente que los respeto pero lo dije j*diendo. Pero bueno, es así. Yo no tendría que haber dicho nada, mala mía. Les pido disculpas a los de la Católica que ve mi stream", puntualizó.

"Obviamente mucha gente que insulta es porque no ve mi stream, se lo tomaron mal porque la prensa lo sacó mal. No tengo nada que ver con la Católica porque los respeto, no soy nada para bardear a la Católica. No fue con esa intención, lo sacaron de contexto. Fue una joda entre amigos, yo no tengo nada que ver", indicó.

Solari volvió a enfatizar que tiene un gran respeto por la institución de San Carlos de Apoquindo y el jugador de Colo Colo espera que la situación quede atrás pues no tuvo la intención de generar revuelo.