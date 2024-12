"Sería muy difícil decirle que no": Pablo Galdames se abre a volver a este equipo de Chile

Uno de los nombres más atractivos en este mercado de pases para los clubes grandes de Chile, es el de Pablo Galdames. El jugador reveló en qué equipo nacional le gustaría jugar.

El volante surgido en Unión Española finaliza su contrato con Vasco da Gama a fin de año y tras terminar su participación en el Brasileirao, se encuentra analizando las distintas opciones para su futuro. Entre ellas, asoma la posibilidad de regresar al fútbol chileno.

Pablo Galdames elige al equipo que tiene prioridad en Chile

Si bien Pablo Galdames ha sonado con fuerza en los clubes grandes, sobre todo en Universidad de Chile, el jugador aseguró que todavía no existen acercamientos formales. Además, indicó que no quiere pasar a llevar al club de sus amores.

“Sería una falta de respecto hablar de la U, ya que soy hincha de Unión Española. Yo termino contrato con Vasco el 31 de diciembre y estoy muy ansioso para que llegue el 2025 y ver dónde es que voy a jugar”, explicó Galdames en conversación con ADN Deportes.

Galdames no se ganó la titularidad en Vasco da Gama. Imagen: Getty.

A pesar de que se ha discutido mucho sobre qué club sería mejor para que Pablo Galdames continué con su carrera a los 27 años, él tiene un equipo favorito para hacer su retorno a Chile en caso de que se dé la opción.

“Yo soy hincha de Unión desde que tengo uso de razón y sería muy difícil decirle que no si es que me llaman. Espero que al Coto (Sierra) le vaya bien, porque Unión es el equipo de mi vida“, señaló el ex Genoa de Italia.

“Estoy abierto a todo, cuando era más chico estaba mentalizado en que solo quería ir a Europa, pero ahora es otro el foco. Estoy esperando para ver qué es lo que sucede y es lo mejor para mí (…) Quiero volver a la selección, representar al país, competir, así que estoy apuntando a eso“, agregó Pablo Galdames.

El volante chileno que estuvo en Vasco da Gama durante el 2024, disputó 34 partidos, anotó 2 goles y entregó 5 asistencias. Desde su salida de Unión Española en 2018, ha jugado en Vélez Sarsfield, Genoa y Cremonese.