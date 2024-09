Diego Rivarola es uno de los ídolos de Universidad de Chile, donde ganó cinco títulos nacionales y la Copa Sudamericana, y uno de los últimos grandes antagonistas de Colo Colo. Siete goles le anotó al Cacique, incluyendo el recordado tanto del 2001 en el Monumental.

Sin embargo, la historia del exdelantero con el conjunto albo pudo ser distinta. En 2006, tuvo la posibilidad de llegar al Colo Colo que dirigía Claudio Borghi. Terminó rechazándola y luego se fue a Argentinos Jrs, para volver a la U en 2010. Ahora, el exfutbolista habló de eso.

En diálogo con Francisco Sagredo en Con Contenido, Rivarola dijo que “fue una jugada arriesgada, por dos cosas: económicamente me convenía irme a Colo Colo y no sabía si después iba a hacer mejores contratos que el que me ofrecían. Si no me equivoco, creo no los hice”.

“No supe si iba a volver a la U y me quedaban tantos años de trayectoria. Si no volvía, lo más seguro es que no habría terminado de tener esta identificación que tengo hoy en día”, reflexionó. Luego, comentó qué habría pasado en caso de haber cruzado la vereda.

Diego Rivarola rechazó a Colo Colo en 2006 y volvió a U. de Chile en 2010 | Photosport

Diego Rivarola: “Me hubiera ido bien en Colo Colo”

“Creo que me hubiera ido bien en Colo Colo, porque fue un equipo que ganó todo y que tenía tremendos jugadores. Claramente, me hubiera ido bien, no me cabe la menor duda”, confesó el exdelantero de Universidad de Chile, quien retornó al cuadro azul en 2010.

Hace unos años, Claudio Borghi reveló: “A Rivarola me lo quise llevar a Colo Colo, pero me dijo, ‘Bichi, imposible’. Lo fui a buscar cuando tuvo problemas de continuidad en la U, le dije ‘si quieres venirte para acá…’, pero él ya había sido un jugador que le hizo muchos goles a Colo Colo”, dijo en 2020.

