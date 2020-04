Waldo Ponce: "No seguí la carrera de DT porque me eché un ramo, con Nelson Tapia nos dio 3,9 y pateé la perra"

Este pasado lunes se cumplieron 14 años del partido amistoso entre la Selección Chilena y Nueva Zelanda jugado en La Calera. En ese triunfo por 1-0 debutó Waldo Ponce con la Roja.

“El debut, con el profe (Nelson) Acosta y de capitán. Fue una gran responsabilidad. Era esperado, porque siempre había sido considerado de los 19 años en la adulta, pero hasta ese momento no había jugado”, recordó Ponce en Radio Agricultura.

Por otro lado, el ex defensor de la U y la Roja recordó por qué no continuó con la carrera de entrenador, revelando una anécdota que incluye al mundialista Nelson Tapia.

“Como entrenador nunca me vi, quién sabe a futuro… Estuve estudiando en el INAF, al final me eché un ramo y no seguí. Era Metodología de la Enseñanza, me dio un 3,9 con Nelson Tapia”, cuenta.

Agrega: “¿el profesor? Ya no está, ¡para qué! Éramos futbolistas, estaba Coto Sierra, Pato Ormazábal, Pedro Reyes, Tito Tapia, yo era el más joven. Ese ramo era el último del día, habías jugado el domingo y entrábamos el lunes a las 8 de la mañana y salíamos a la 8:30 de la noche. Ya estabas cansado”.

Incluso, Waldo afirma que le pidieron ayuda a ese profesor para poder mejorar la nota y aprobar el ramo, pero la respuesta no fue positiva.

“Le dijimos ‘profe, háganos un trabajo’ y nos dijo que no nos podía ayudar. Fue vaca. Pateé la perra y no seguí estudiando. La idea era trabajar con niños. En inferiores, juveniles. Por ahí va un poco mi vocación, lo que me gustaba. Pero como no soy técnico no se ha dado la oportunidad”, sentenció.