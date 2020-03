Paqui Meneghi relata la sabrosa historia de cómo conoció a Marcelo Bielsa a los 17 años

Francisco Meneghi, el joven entrenador de Audax Italiano (31 años), contó los detalles que marcaron el inicio de su carrera como DT, que fue impulsada nada menos que por Marcelo Bielsa.

En primera instancia, Paqui fue mano derecha del Loco, para posteriormente ser ayudante técnico de Jorge Sampaoli y después de Sebastián Beccaccece. En palabras claras, tiene a su haber experiencia en los Mundiales de 2010, 2014 y 2018. En conversación con La Cuarta. Meneghini contó cómo conoció a Bielsa.

“Era compañero de curso de su hija Inés en Rosario. Ella sabía que yo era fanático del fútbol y me propuso si lo quería conocer. Le mandé una carta de preguntas de fútbol y luego me citó para contestarlas”, dijo Paqui.

Agregó que “fui a su casa y me las contestó una por una. Tenía 17 años. Era algo emocionante. Fue todo fútbol, horas hablando de fútbol. Hablamos sobre la pelota parada, los sistemas tácticos más utilizados… de esas dos me acuerdo bien claras. Él las iba desarrollando”.

Siguió complementando: “Ahí me dijo que si yo quería ser entrenador me podía ayudar. Empecé a ir a una oficina con un grupo de entrenadores que él tenía en Rosario, donde estaban sus ayudantes. Lo comandaba Lucho Torrente, hoy DT de Everton. Y cuando Marcelo vino a trabajar a Chile me invitó formalmente. Siempre tuvo la generosidad de compartir el conocimiento, de charlas de fútbol. No se guarda nada”.

Sentenció que “cada tanto intercambiamos mensajes con Marcelo. Hicimos una linda amistad, pero trato de no molestarlo mucho. Con Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece hablo más, porque trabajamos hace menos tiempo”.