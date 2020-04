No lo sabías: Sebastián Roco tuvo oportunidades de fichar por Colo Colo, River Plate y Flamengo

Sebastián Roco se encuentra retirado del fútbol y su último club fue Deportes Melipilla. Una de las grandes espinas clavadas del jugador fue dar el gran salto a un club grande de Chile o de Sudamérica.

El defensor, en conversación con Redgol a través de Instagram Live, reveló que pudo llegar a todos los clubes grandes de Chile, pero donde estuvo más cerca fue en Colo Colo.

"Yo tuve un pre acuerdo con el más grande de Chile, con Colo Colo. Estuve muy cerca, de hecho lo teníamos listo. Yo ya estaba viajando y me estaba despidiendo de mis compañeros, pero no se dio", expresó.

Además agregó que "estuve muy cerca cuando estaba Omar Labruna, quien me llamó porque el me tuvo en Argentina, entonces me conocía. Después tuve la oportunidad con Gustavo Benitez porque nos topamos en Colombia. Ahí estuvimos en el mismo hotel y nosotros jugamos un día antes que ellos. Justo lo jugué bien y cuando terminó llego al hotel y él me habla y me dice 'felicitaciones, cómo lo hago para que vengas a Colo Colo, eres un jugador que nos puede servir muchísimo'".

Pero esa casi experiencia no fue la única para Sebastián Roco, quien reveló que pudo jugar en Flamengo y River Plate. "Tuve la oportunidad de irme a Flamengo en Brasil, muy cerca. Yo estaba en mi mejor momento en Cobreloa, pero no se dio", aclaró.

Para finalizar agregó que "en Argentina, cuando estaba en Gimnasia y, esto lo puedes corroborar con Labruna, tuve la oportunidad de River Plate. Hice seis meses muy buenos y a Omar le pidieron recomendaciones y, como el profe me conoce, dio mi nombre. Los clubes estuvieron hablando, pero restando una fecha nos toca jugar con Racing e iban 30 minutos del primer tiempo y un jugador se cae sobre mi rodilla y me corta el parcial cruzado posterior. Terminó ese partido y salí llorando en ambulancia, pero no por la lesión, sino porque se caía el traspaso. Yo sabía que se iba a dar, estaba listo, pero la lesión dijo que no", sentenció.