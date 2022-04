Martín Lasarte se descarta como posible sucesor de Escobar en la U: "Quedé vacío de energía y debo hacer un duelo"

El ex seleccionador de la Roja señaló que no es candidato para tomar la banca de la U en caso de que Santiago Escobar se vaya de su cargo, debido a que no se encuentra con la energía suficiente para tomar el desafío.