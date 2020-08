¿La del picado? Gennaro Gattuso le pega al Barcelona: “No es el de hace ocho años atrás”

Este sábado Napoli no pudo quedarse con la llave y terminó sucumbiendo en el Camp Nou, pues perdió por 1-3 ante FC Barcelona (2-4 marcador global) y se despidió en octavos de final de la UEFA Champions League.

En ese sentido, Gennaro Gattuso, técnico del equipo italiano, mencionó tras el encuentro que “volvería a hacer exactamente lo mismo, porque hemos jugado el partido como teníamos que hacerlo”, ratificando que su planteamiento de juego fue el correcto.

Sin embargo, no escondió su rabia por el primer gol del defensor Lenglet, pues acusó una falta que el árbitro no pitó. “Ese gol, con esa falta, no se puede dar. No quiero que sea una excusa, habríamos perdido igual, pero es una falta clara”.

El ex jugador llegó esta temporada a Napoli y conquistó la Copa Italia. (FOTO: Getty)

“Hemos cometido errores y lo hemos pagado muy caro. Llegar aquí y jugar como hemos jugado y hacer las cosas que hemos hecho está bien (… ) hay decepción, pero el camino de mi equipo es bueno. Hemos demostrado que tenemos un grupo muy fuerte”, agregó.

Pero eso no es todo, porque dejó un comentario que a más de un hincha culé le va molestar: “jugar contra el Barça ahora no es como hace ocho años, porque hay tres jugadores que no presionan”.

Finalmente, volvió a demostrar su admiración por Lionel Messi, una de las grandes figuras del partido, y señaló que “vérselas con Messi es algo muy complicado, pero hay que leer las cifras. Este es un partido que vamos a recordar mucho tiempo, porque ha habido muchos elementos interesantes. Hay que saber interpretarlas bien”, sentenció.