Klopp le tira flores a su rival en la Champions: "Jugar contra el Atlético es una de las cosas más difíciles en la vida"

El Liverpool volverá a un estadio que le trae lindos recuerdos. Los Reds se enfrentarán al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League y la ida se disputará mañana en el Wanda Metropolitano, casi un año después de la final de 2019 ante el Tottenham.

El técnico de los de Anfield, Jurgen Klopp, reconoce que están pasando por un gran momento, pero sabe que no será un partido fácil ante los Colchoneros: "Jugar contra el Atlético es una de las cosas más difíciles en la vida de un futbolista, es una máquina muy bien engrasada, que saca resultados de todos los partidos, puede que este año estén pasando una época de transición, pero tendrán oportunidades y será complicado".

"Lo que han jugado esta temporada no está tan mal como la gente dice y no les quita ningún tipo de oportunidades para mañana. No necesariamente va a pasar el equipo va mejor en la Premier, somos ambiciosos y lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas", señaló en conferencia de prensa.

Pero sus elogios no pararon ahí. El estratega alemán llenó de flores al Cholo Simeone: "La gente dice que soy muy emotivo en la banda, yo estoy en el nivel cuatro y él en el 12, estoy a nivel guardería comparado con Simeone. Cuánto tiempo lleva en el club? Muchos, ocho años es muchísimo tiempo y sigue manteniendo ese nivel de emoción".

"Sus equipos siempre están organizados al nivel de los mejores del mundo, nos hemos visito varias veces, hemos intercambiado mensajes tras grandes partidos y mañana va a ser interesante", añadió.

El partido de ida entre Colchoneros y Reds está programado para mañana martes a las 17:00 horas en el Wanda Metropolitano.