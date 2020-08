Gennaro Gattuso enciende la serie de Barcelona con Napoli en la Champions: "Debemos escalar un Everest"

Barcelona y Napoli definen a un nuevo cuartofinalista de la Champions League, cuando se midan este sábado en el Camp Nou.

La llave está pareja, porque igualaron 1-1 en la ida jugada en San Paolo, y el entrenador de los italianos, Gennaro Gattuso, sabe que será un duelo complicado en la Liga de Campeones.

"No haber ganado nada le da más fuerza al Barça. Es un equipo que hace muchos años acostumbrado a ganar. Mañana (sábado) debemos escalar un Everest. He oído tantas cosas... El Barcelona ha recuperado a todos los jugadores menos los sancionados. Tiene grandes jugadores y son un espectáculo verlos jugar", indicó el ex volante.

Luego, Gattuso indicó que "el Barça está muy bien con el balón y tiene una gran presión. Mañana costará, no será fácil tener el balón. Venir aqui e intentar dejarlos sin pelota... debemos respetar al Barça".

Gennaro Gattuso analizó la revancha con Barcelona - Getty

"El Barça no es un tema de numeros.Tienen una metodología para jugar. Para mi lo importante no es si juegan 3 o 4 si no cómo hacen las cosas en el campo, por las rotaciones. No se trata del 4-3-3 o el 4-4-2, es su mentalidad y su forma de ver el fútbol", precisó.

Barcelona y Napoli se miden este sábado desde las 15:00 horas de Chile, donde no podrá el suspendido Arturo Vidal.