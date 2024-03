Tutorial paso a paso para instalar la 1xbet app

Si ya estás decidido a probar la app 1xbet para apostar en fútbol, tenis, básquetbol, o el deporte de tu preferencia, lo primero que debes saber es cómo descargar la aplicación. Además, con la 1xbet app también puedes acceder a todos los juegos de casino del operador. Los pasos para instalarla son sencillos, pero si no estás familiarizado con las plataformas de las casas de apuestas, quizás te resulte útil leer esta pequeña guía.

¿Cómo descargar la 1xbet app para sistema operativo Android?

Para instalar la aplicación móvil de 1xbet en dispositivos Android, sigue los siguientes pasos:

Abre el sitio web oficial de 1xbet Chile en tu navegador móvil. Busca el enlace de descarga de la aplicación móvil de 1xbet en el sitio web. Por lo general, está ubicado en el menú inferior o en el área de tu cuenta de usuario si ya tienes una. Haz clic en el enlace que dice “Descargar” para iniciar la descarga del archivo .apk de la aplicación. Antes de la instalación, asegúrate de habilitar la opción de “Instalar desde fuentes desconocidas” en los ajustes de seguridad de tu dispositivo Android. Una vez descargado el archivo .apk, ábrelo para iniciar la instalación de la aplicación. Si se te solicita, acepta los permisos necesarios. Espera a que se complete la instalación de la aplicación en tu dispositivo Android. Después de la instalación, podrás abrir la aplicación 1xbet y acceder a todas sus funciones. Si eres un nuevo jugador, puedes registrarte como cliente, con el código promocional “REDBONO”, y reclamar el bono de bienvenida 1xbet Chile. Si ya tienes una cuenta, simplemente inicia sesión para empezar a jugar. ¡Listo! Ahora puedes disfrutar de las apuestas deportivas y los juegos de casino disponibles en 1xbet a través de la aplicación móvil en tu celular o tablet.



¿Cómo descargar la 1xbet app para sistema operativo iOS?

Para instalar la aplicación móvil de 1xbet en dispositivos iOS, sigue los siguientes pasos:

Abre la App Store en tu dispositivo iOS (iPhone, iPad o Apple Watch). Escribe “1xbet” en la barra de búsqueda de la tienda de aplicaciones móviles. Selecciona la aplicación y pulsa en OBTENER en la página de descarga. Si es necesario, introduce tu ID de Apple o utiliza Touch ID/Face ID para continuar con la descarga. Abre la aplicación y regístrate con el código promocional “REDBONO”, si aún no has abierto una cuenta. Ya puedes disfrutar de todas las funciones y mercados de apuestas de la 1xbet app en tu dispositivo iOS.

¿Cuál es el bono de bienvenida en la 1xbet app?

Gracias a la promoción de bienvenida, los nuevos clientes de la 1xbet app pueden duplicar su primer depósito en la plataforma hasta $150.000 CLP. Para reclamar el 1xbet bono de bienvenida, solo debes estar registrado y depositar al menos $740 CLP con cualquier método de pago compatible con la oferta. Por lo demás, debes tener presentes los requisitos de rollover de la promoción; son los siguientes:

El bono de bienvenida 1xbet para apuestas deportivas solo está disponible para nuevos clientes mayores de 18 años y residentes en Chile.

El depósito mínimo para activar la oferta es de 740 pesos chilenos.

Solo contribuyen a liberar el bono las apuestas combinadas con al menos 3 selecciones con cuotas de al menos 1.40.

Para liberar el bono, se debe apostar el monto del mismo 5 veces.

Solo se puede reclamar durante los 30 días posteriores al 1xbet registro.

En cuanto al 1xbet bono sin depósito, por el momento no se encuentra disponible. Esta es una promoción muy atractiva que te brinda la oportunidad de conseguir un bono solo con tu registro. En la actualidad, 1xbet no ofrece esta promoción para los clientes de Chile. No obstante, te recomendamos seguir la sección de PROMOCIONES del operador para mantenerte actualizado. 1xbet lanza nuevos bonos y ofertas continuamente, por lo que no sería extraño que incluyera el bono sin depósito próximamente.

Ventajas y desventajas de apostar con 1xbet app

A continuación, hemos recogido los aspectos positivos y negativos de jugar con la 1xbet app.

Pros

Más de 40 deportes y cientos de juegos de casino.

Cuotas competitivas : la app 1xbet ofrece momios altos en comparación con otros operadores de apuestas.

: la app 1xbet ofrece momios altos en comparación con otros operadores de apuestas. Bonificación de bienvenida de hasta $150.000 CLP con tu primer depósito (y los términos y condiciones de apuesta del bono no son demasiado exigentes).

(y los términos y condiciones de apuesta del bono no son demasiado exigentes). Apuestas en vivo : 1xbet app te permite realizar apuestas en tiempo real y seguir los partidos con la función TV desde cualquier lugar con una conexión a Internet estable.

: 1xbet app te permite realizar apuestas en tiempo real y seguir los partidos con la función TV desde cualquier lugar con una conexión a Internet estable. Notificaciones sobre tus apuestas.

Múltiples medios de pago: la aplicación móvil 1xbet acepta pagos con transferencias bancarias, tarjetas Visa y Mastercard, billeteras electrónicas, tarjetas prepago, cheques, y criptomonedas.

: desde la 1xbet app puedes colocar apuestas en tiempo real y beneficiarte de las cuotas que cambian a lo largo del juego. La app 1xbet está disponible para sistemas operativos iOS y Android.

Contras

Espacio de memoria : necesitarás 57 MB libres en la memoria interna de tu celular o tablet para instalar la 1xbet app en Android y 192 MB libres en sistema operativo iOS.

: necesitarás 57 MB libres en la memoria interna de tu celular o tablet para instalar la 1xbet app en Android y 192 MB libres en sistema operativo iOS. Compatibilidad : la aplicación móvil 1xbet solo es compatible con Android 4.0 o superior y con iOS 12.0 o superior.

: la aplicación móvil 1xbet solo es compatible con Android 4.0 o superior y con iOS 12.0 o superior. El diseño de la aplicación y el orden de los menús podría mejorar.

¿Cómo apostar en la 1xbet app?

La plataforma móvil del gigante ruso de las apuestas cuenta con una sección dedicada a DEPORTES y una sección dedicada a CASINO. Vas a poder apostar en cualquiera de ellos; te explicamos cómo.

Apostar en Deportes

1. Entra en la 1xbet app e inicia sesión.

2. Elige entre DEPORTES o DEPORTES EN VIVO según prefieras colocar una apuesta previa al partido o una apuesta en directo.

3. Selecciona el deporte de tu preferencia en la lista. Estas son algunas de las ligas y competiciones que podrás encontrar:

Fútbol: Champions League, Copa América, Copa del Mundo, Europa League, Copa Libertadores, Liga MX, Campeonato Chileno, La Liga, Bundesliga, Serie A, etc.

Champions League, Copa América, Copa del Mundo, Europa League, Copa Libertadores, Liga MX, Campeonato Chileno, La Liga, Bundesliga, Serie A, etc. Tenis : Roland Garros, US Open, Open de Australia, etc.

: Roland Garros, US Open, Open de Australia, etc. Básquetbol : NBA, Euroliga, etc.

: NBA, Euroliga, etc. Artes marciales : UFC

: UFC e-Sports: League of Legends, Dota 2, Fortnite, etc.

League of Legends, Dota 2, Fortnite, etc. Béisbol: MLB, Clásico Mundial de Béisbol, NPB.

MLB, Clásico Mundial de Béisbol, NPB. Fútbol americano: MLS

4. Elige el torneo y partido donde quieres apostar.

5. Podrás ver todos los mercados de apuestas disponibles para ese partido: apuestas hándicap, mercados MÁS/MENOS, prop bets, etc.

6. Haz clic sobre la cuota para añadir la selección al ticket de apuesta.

7. Si prefieres hacer una apuesta parlay, añade más selecciones para crear tu combinada.

8. Confirma la apuesta y espera a que el resultado se determine. Con la 1xbet app podrás seguir el partido en directo con la función TV.

Apostar en Casino

1. Entra en la 1xbet app e inicia sesión.

2. Elige entre CASINO o CASINO EN VIVO. La diferencia es que en el primero los juegos son en versión flash, mientras que en el casino en vivo conectas en directo con un crupier real.

3. Selecciona el juego que te interese. Tienes disponible un buen repertorio:

Ruleta europea y americana

Blackjack

Bingo

Tragamonedas

Jackpots

Póker

Baccarat

4. Accede a la mesa de juego y coloca tu apuesta.

5. Espera a que se resuelva tu apuesta para ver si es ganadora.

FAQ

¿Es seguro apostar en 1xbet?

1xbet es una plataforma segura que utiliza tecnología de encriptación para proteger los datos de los jugadores. Además, cuenta con licencia para operar en Chile otorgada por la Autoridad del Juego de Malta.

¿Cuáles son las opciones de pago disponibles en 1xbet?

Los métodos de pago incluyen tarjetas Visa y Mastercard, transferencias bancarias, cheques, dinero en efectivo, billeteras electrónicas, tarjetas prepago y criptomonedas.

¿Cómo puedo contactar al servicio de atención al cliente de 1xbet?

Puedes hablar con soporte a través del chat en vivo disponible en su sitio web, email o teléfono.

¿Hay promociones para usuarios registrados en la 1xbet app?

Sí, además del bono de bienvenida para los nuevos clientes, 1xbet ofrece promociones para los clientes habituales, como giros gratis, free bets y programas de fidelidad.