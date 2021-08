En Universidad de Chile cambiaron las caras luego de ganarle el clásico universitario 2-1 a la UC con Joaquín Larrivey como gran figura y con un Esteban Valencia que se afianza en el cargo.

Precisamente uno que ha alcanzado la titularidad con el Huevo, es el volante Mario Sandoval el que tal como varios jugadores de la U, termina contrato a fin de año.

"No estoy apurado, tengo que demostrar más todavía, se me termina el contrato a fin de año y queda bastante. Mi situación es diferente a los muchachos, yo estoy con préstamo, entonces la cláusula se tiene que hacer efectiva a fin de año, me gustaría seguir sumando minutos y mostrar que quiero quedarme en el equipo", afirmó.

Mario Sandoval se ilusiona con renovar en Universidad de Chile (Agencia Uno)

Agregando que "me siento feliz, siempre he dicho que estoy feliz de estar en el equipo más grande de Chile. El equipo ha rendido, he rendido yo y puedo dar mucho más".

Respecto a lo vivido en el clásico universitario, Sandoval cree que "quedamos contentos con la actitud y el juego, pero no sirve de nada ganar un clásico si luego vas a perder el siguiente partido. Que esto sirva como motivación para no perder y seguir haciéndolo mucho mejor".

Para el final, se refirió a pelear el título con Universidad de Chile. "No nos alcanza con lo bueno que hemos hecho para pelear el campeonato, por eso se habla que hay que seguir trabajando y mejorando si queremos ser campeones", cerró.