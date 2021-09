El ex mediocampista nacional volvió a la carga con su sección de notas en TNT Sports. Llenó con elogios a Joaquín Larrivey y a Martín Villarroel, Ronnie Fernández y Matías Marín de Wanderers, pero no tuvo contemplaciones con Rocky ni Cachila.

Universidad de Chile cayó ante Santiago Wanderers por 2-1 este miércoles sumando una nueva derrota tras el superclásico para el olvido frente a Colo Colo. Y contra el Decano tampoco fue mucha la diferencia con un bajo primer tiempo del equipo dirigido por

Esteban Valencia.

El Chuncho se empieza a olvidar de alguna opción de meterse en la lucha por el título y Marcelo Vega fue durísimo con Osvaldo González y Ramón Arias en su popular sección de notas en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Entre los mejores del partido entre porteños y universitarios, el Toby destacó a Martín Villarroel (6,0), Ronnie Fernández (6,5) y Matías Marín (6,7) de Santiago Wanderers, mientras el azul Joaquín Larrivey recibió un 6,1.

“Este siempre tiene que estar, se pasó. Los pocos balones que tiene los controla bien y no tiene problemas en dársela al compañero, pero siempre aparece y hace el tremendo golazo. Y no le llegan muchos balones, es más la actitud. Se anticipa, sale de la marca y define bien, no es fácil hacer ese gol”, dijo Vega sonbre Larrivey.

El Toby añadió que “uno piensa que es sólo para aguantar, para ir al cabezazo… acá demostró mucha calidad, esos goles son de talento. Pueden decir que le salió, pero no, él quiso hacer ese gol. ¿Dónde estaría la U sin Larrivey?”.

Con calificación en rojo, Rocky y Cachila fueron los peores jugadores del duelo para el ex mediocampista con un 2,0 tajante: “en el partido contra Colo Colo y Wanderers no estuvieron a la altura. Arias me complica porque siempre lo hemos tenido entre las figuras de los partidos, pero en estos dos encuentros fue mucha la cantidad de errores a la hora de salir jugando”.

Vega sentenció: “y González en la marca… no han estado al nivel. Salen a destiempo. No sé si están físicamente mal o lesionados, pero se nota que hay algo ahí. No son la misma dupla de centrales que se complementaban bien. No sé si fue el superclásico, pero fue parecido al primer tiempo contra Colo Colo”.

