Cristián Paulucci tiene una campaña demoledora desde que asumió como director técnico de Universidad Católica luego de Gustavo Poyet: ganó los siete partidos que condujo al tricampeón del fútbol chileno y lo devolvió con todo a la lucha por el título. No obstante, hubo un punto amargo en la victoria Cruzada ante Santiago Wanderers tras terminar con dos expulsados tras polémicas rojas de Roberto Tobar a Germán Lanaro y Fernando Zampedri.

Consultado por esto, el argentino replicó ante la consulta de si fueron perjudicados con un “¿tú qué piensas? Te pregunto. Lo hago de buena onda, sin falta de respeto y pienso igual. Las dos expulsiones no fueron, nos hizo jugar todo el primer tiempo con un hombre menos y parte del segundo con dos menos. Antes de un clásico, a tres días. Si eso no es perjudicar… El desgaste físico existió. Es imposible no tenerlo ante un rival que corre mucho, que venía en alza, que estaba necesitado de sumar. Hicimos un gran desgaste por la falta de un futbolista primero y después de dos. Por supuesto que es así”.

De todas formas, resaltó que “no cambia en nada la planificación. Tenemos un plantel con 20 y tantos jugadores. Así preparamos el partido con Cobresal cuando faltó Zampedri y otros. Vamos a prepararlo con la mayor seriedad, como hasta ahora. Después la apelación no me compete a mí, es del Tribunal o no sé, del club. Yo estoy enfocado en lo que debo y los chicos en lo de ellos”.

Profundizando, Paulucci recalcó que “hoy jugamos una final, como lo vengo diciendo desde que asumimos con el staff. Y la ganamos. Desde ese punto de vista estamos súper contentos, más allá del esfuerzo o el doble desgaste. Logramos el objetivo. 11 contra 11 íbamos 3-1, era un partido totalmente favorable más allá de jugar con un rival que nos atacaba, pero con un hombre menos tuvimos dos frente al arquero. Agradezco la pregunta de fútbol, de lo otro no me gusta quejarme, no me gusta hablar. Tengo que hablar pura y exclusivamente de fútbol y 11 contra 11 dominábamos el juego y éramos superiores”.

Ya mirando a Colo Colo, no cree que ese clásico defina el título. “Quedan un montón de fechas después. Es un partido importante como hoy, ante Cobresal y antes. Es un clásico, le tenemos que dar la seriedad que merece, ahora llegó el momento de pensar en ese partido, me venían preguntando cinco fechas antes pero venimos enfocados en cada pasito. Muy contento por el resultado de hoy, sacamos una tarea súper dificilísima, nos complicaron un partido controlado. Estamos cansados, pero vamos a trabajar y nos vamos a enfocar”, meditó.

Finalmente, el DT de la UC sentenció que “siempre hay cosas que mejorar. Cuando uno gana es un poco más fácil, se trabaja más tranquilo mejor dicho. Tenemos un partido súper importante más allá de la posición de Colo Colo. Como los otros. No hay partido fácil, son todos difíciles, todos tienen algún problema que resolver. Vamos a seguir trabajando con la misma seriedad, vamos a hacer foco en los déficit que tenemos y seguiremos trabajando nuestras virtudes, que son demasiadas”.