El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica tiene en llamas el estadio Monumental. En 60' minutos de partido, los Cruzados se están quedando con el triunfo por la cuenta mínima ante el Cacique y están escalando al liderato del Campeonato Nacional.

El cuadro de la Franja logró sacar ventajas en el primer tiempo gracias a un contragolpe que armó Marcelino Núñez con un tremendo pase en profundidad. Este encontró a Diego Valencia, quien encaró con todo y la picó ante la salida de Brayan Cortés para poner el 0-1.

Pero las cosas no se quedarían así, ya que Colo Colo no se quedó de brazos cruzados en busca de la igualdad. Y si bien no fue en la primera parte que encontraron su premio, sí parecían hacerlo en el segundo.

Cuando recién comenzaba el complemento, Pablo Solari fue a disputar un balón al área y recibió una patada de Valencia, lo que terminó en penal a favor de los locales. Iván Morales tomó la pelota para definir desde los 12 pasos, pero no contaba con la gran aparición de Sebastián Pérez.

El Zanahoria le adivinó el lado al artillero albo y contuvo con una gran estirada a su palo derecho. El balón quedó servido y fue Gabriel Suazo quien sacó un bombazo, pero el arquero justo se cruzó para evitar el empate.

Revisa el penal de Iván Morales y la doble atajada de Sebastián Pérez

Foto: TNT Sports

Foto: TNT Sports

Foto: TNT Sports

Foto: TNT Sports

Foto: TNT Sports

Foto: TNT Sports

Foto: TNT Sports

Foto: TNT Sports