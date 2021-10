El drama no para al otro lado de la cordillera, porque el festín que se están dando con la polémica teleserie entre Wanda Nara, China Suárez y Mauro Icardi sigue entregando antecedentes, aunque en esta ocasión sería para el capítulo final de la novela.

Poco después de que se destapara un crítico mensaje que Mauro supuestamente le envió a China, dando cuenta de la fría relación que mantenía actualmente con su esposa, la misma Wanda Nara salió a sentenciar que se había reconciliado con su marido.

Por medio de una publicación en Instagram, que acompañó con una foto en la que aparecen dándose un casi beso, la también representante del futbolista indicó que "las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos".

"A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado", explicó sorpresivamente Nara, con lujo de detalles.

Wanda Nara y Mauro Icardi: ¿Se reconciliaron?

Y luego, continuó la modelo, "en dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: 'Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi'".

Aparentemente, ese fue el punto de inflexión que acabó con la discordia, porque según Wanda: "ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él".

"Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo @mauroicardi", concluyó Wanda Nara.