Una serie de acción en vivo de la exitosa serie She-Raestá en desarrollo en Amazon, reveló Variety.

DreamWorks Animation se desempeñará como productor ejecutivo después de producir recientemente la destacada serie animada de Netflix "She-Ra and the Princesses of Power", la cual duró cinco temporadas en el servicio de streaming y fue alabada por la crítica debido a la calidad de la historia y la diversidad de personajes.

Sin embargo, la versión de acción en vivo será una historia nueva e independiente y no estará conectada al programa animado.

Si el proyecto llegara a la serie, marcaría la primera adaptación de acción real del personaje de She-Ra. Debutó por primera vez en pantalla en la película animada "He-Man and She-Ra: The Secret of the Sword" en 1985 como parte de la franquicia "Masters of the Universe" antes de convertirse en su propia serie de dibujos animados, "She-Ra: Princesa del Poder ".

En la serie animada original, el nombre real de She-Ra es Princesa Adora, la hermana gemela perdida del Príncipe Adam, también conocido como He-Man. Fue secuestrada cuando era un bebé por Hordak de la Horda Malvada y llevada al planeta Etheria, donde fue controlada mentalmente para servir como Capitana de la Fuerza de la Horda. He-Man finalmente la ayudó a romper el control mental y le dio la Espada de Protección, que le permite transformarse en She-Ra y le otorga un poder increíble. "She-Ra: Princess of Power" se emitió durante dos temporadas y casi 100 episodios entre 1985 y 1986.

"She-Ra y las princesas del poder" eliminó cualquier conexión del personaje con He-Man, y en su lugar convirtió a Adora en una huérfana que es adoptada por The Horde y la entrenan como soldada, hasta que descubre la espada de protección y se revela su poder como She-Ra, la guardiana del universo. Tras eso se une a Etheria y su rebelión, luchando por salvar al planeta, enfrentándose al mismo tiempo a su mejor amiga, Catra, quien se convierte en capitana de The Horde.