"No te vengas a hacer el amoroso": Raquel Argandoña concreta glorioso retorno a Bienvenidos, le para los carros a Amaro e increpa a Tonka

Raquel Argandoña hizo un fugaz retorno a Bienvenidos y marcó inmediatamente la pauta del matinal, además de su territorio. Esto porque además de increpar a Tonka Tomicic por su trabajo, también le paró los carros a Amaro Gómez-Pablos, cuando intentó pasarse de listo.

"Miren quién está sentada acá al lado", comentó en un punto del programa Tomicic, para introducir a la madre de Kel Calderón. "Volvió Raquel", anunció la animadora.

Justo en ese instante, se escuchó decir a Amaro: "qué agradable, que bueno".

"Tanto tiempo", continuó Tonka, ante lo que Argandoña replicó: "sí, pero nosotras nos habíamos visto".

Y sumado a eso, prácticamente le dejó caer un balde de agua fría al periodista: "Amaro, yo a ti no te veo desde febrero, nunca me llamaste, no te vengas a hacer el amoroso conmigo".

"Me encantan estas extorsiones de Raquel", respondió Gómez-Pablos, con risas nerviosas.

Entonces, Tonka procedió a conversar con Raquel sobre Los 2000, un zapping al pasado. Pero aún tenía mucho más que decir.

Raquel Argandoña llama al orden a Raquel Argandoña.

Raquel Argandoña a Tonka Tomicic: "¡Preguntemos bien!"

Corrieron las imágenes del matrimonio de Cecilia Bolocco y Carlos Menem por pantalla, ante lo Raquel comentó: "me extraña que diga es el día más feliz de su vida, si ya se había casado antes".

"Y también fue comentado ese matrimonio porque se decían, las malas lenguas, tú sabes cómo es este país, que ella se casó porque quería ser la primera dama Argentina, pero ella insiste que se enamoró de este hombre de 70 años", arremetió Argandoña.

Tomicic le explicó que "le pregunté, hablamos de muchísimas cosas y le pregunté por la portada de la revista", en referencia a la sesión fotográfica en la que aparece rodeada de una peluda bandera argentina.

"¿Tú le preguntaste por el episodio con Marocchino?", indagó Argandoña, recuperando el paparazzeo más famoso de la historia de la farándula chilena ocurrido en el 2007.

"Se lo pregunté, pero parece que va a salir más adelante", dijo la animadora, rehuyendo del tema.

"¿Le preguntaste por Kike Morandé?", arremetió la Raca. Entonces, Tonka tuvo que admitir que "no".

"Si vamos a preguntar, preguntemos bien", remató a la Quintrala televisiva.