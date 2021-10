El día de ayer se dio a conocer la impactante noticia de que la figura televisiva Raquel Argandoña estaría pasando por una compleja situación de salud. Durante la jornada de este viernes, la Clínica Alemana emitió un comunicado sobre el estado de la panelista de Bienvenidos, entregando más detalles sobre su condición actual.

Según señala el parte medico, la conductora de TV se encuentra internada desde el pasado martes 12 de octubre en la Unidad de Cuidados Intermedios debido a una obstrucción intestinal.

“Anoche fue sometida a una exploración quirúrgica por vía laparoscópica y está recuperándose adecuadamente”, expresaron, indicando que su estado es y se encuentra en observación.

Su amiga, Patricia Maldonado también entregó detalles sobre su estado en conversación con BiobioChile.

"Estuvo hace unas semanas en España, y allí se sintió un poquito mal. Y son cosas que uno dice ‘bueno me dolió la guata, es porque comí algo’“. señaló. Agregando que volvió a sentirse mal el pasado fin de semana, por lo que llamó a su amiga para contarle que pensaba que no era un 'ataque al colón'.

“A Raquel la dejaron en observación y con mangueras, pero finalmente anoche optaron por operarla. No hubo caso, tenía, por lo que me informaron esta mañana, un absceso“, declaró al medio la ex integrante de Mucho Gusto.

¿Qué es la obstrucción intestinal?

Acordé a lo que señala la Clínica Mayo en su sitio web la obstrucción intestinal es un bloqueo que no permite el paso de la comida ni de líquidos a través del intestino delgado o intestino grueso (colon).